Muco-specialisten pleiten voor snelle terugbetaling nieuwe generatie geneesmiddelen

05 maart 2020

Een aantal longartsen en mucoviscidosespecialisten roepen de overheid op onderhandelingen te starten met de betrokken farmaceutische bedrijven om een oplossing te vinden voor de terugbetaling van de nieuwste generatie geneesmiddelen voor patiënten met mucoviscidose. De oproep wordt gesteund door een tiental referentie- en revalidatiecentra voor deze aandoening.

Mucoviscidose is een aangeboren stoornis in het water- en zouttransport dat leidt tot taaie slijmen. Deze veroorzaken verstoppingen in de luchtwegen, het maagdarmstelsel, de lever, de zweetklieren en de geslachtsorganen. In ons land lijden ruim 1.300 personen aan deze ziekte.

België betaalt gebruik bestaande medicamenten niet terug

In tegenstelling tot onze buurlanden betaalt ons land het gebruik van bestaande medicamenten voor deze patiënten niet terug. De muco-specialisten wijzen hierbij naar Orkambi en Symkevi, geneesmiddelen die de levenskwaliteit van deze patiënten sterk kunnen verbeteren.

Groen licht voor nieuw veelbelovend geneesmiddel

Het Europees Geneesmiddelenbureau geeft binnenkort bovendien groen licht voor Trikafta, een nieuw veelbelovend geneesmiddel dat omschreven wordt als 'een enorme stap voorwaarts in de strijd tegen mucoviscidose'.

"Klinische studies met dit middel zijn veelbelovend: de longfunctie van patiënten verbetert met gemiddeld 14 procent, hoestklachten en vastzittende slijmen verminderen en het aantal longinfecties neemt af. Bovendien gaat de vertering vlotter en is er gewichtstoename. Geschat wordt dat dit middel 85 procent van alle Belgische patiënten kan helpen", aldus de muco-specialisten.

De Belgische overheid wordt opgeroepen meer daadkracht te tonen om muco-patiënten een kwalitatiever leven te bieden en onderhandelingen te starten met de betrokken farmaproducenten, zodat er snel een overeenkomst voor terugbetaling kan gesloten worden voor het nieuwe medicijn. Omdat Trikafta echter nog niet bestudeerd werd bij jonge kinderen is, in afwachting dat dit gebeurt, voor deze groep ook de terugbetaling van Orkambi en Symkevi onontbeerlijk.