MSK-directeur liegt Gentse politici voor over twijfelachtige Russische collectie TK

07 maart 2018

06u23

Bron: Belga 0 Catherine de Zegher, de directrice van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent, heeft de Gentse cultuurcommissie onwaarheden voorgeschoteld toen ze maandagavond ondervraagd werd over de omstreden Toporovski-collectie. De twee externe experten die ze opvoerde, hebben de collectie nooit onderzocht, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad woensdag.

De collectie, die uitgeleend werd bij het Russische echtpaar Toporovski, kwam in opspraak nadat er twijfels rezen over de authenticiteit van sommige werken. Midden januari werd een open brief gepubliceerd in verschillende media wereldwijd waarin een aantal internationale experts hun bezorgdheid uitten over de getoonde werken. Ze werden als 'hoogst twijfelachtig' bestempeld. Het MSK weigerde echter de geleende kunstwerken weg te halen en uitte openlijk een blind vertrouwen in verzamelaar Toporovski.

"Zes maanden lang heeft het museum onderzoek gedaan naar de collectie", zo verklaarde Catherine de Zegher maandagavond. "In die periode waren daar twee externe experten volop bij betrokken. Magdalena ­Dabrowski en Noemi Smolik waren zo enthousiast dat ze er een expositie wilden mee maken. Ik heb daar concepten van en kan u de documenten tonen."

Geschandaliseerd

Maar geen van beide specialisten bevestigt dat verhaal. "Ik heb nooit een vraag voor een expertise gekregen", zegt Noemi Smolik. "Ik heb de collectie pas voor het eerst gezien toen ze al geëxposeerd was in het museum. Ik had daar meteen twijfels bij."

Magdalena Dabrowski zegt zelfs dat ze "meer dan geschandaliseerd" is dat ze opgevoerd werd als experte. "Ze heeft me nooit over deze tentoonstelling ingelicht. Ze heeft me ook nooit een expertise gevraagd. Als ik deze collectie op 24 mei 2017 zag, dan is dat omdat een vriend me introduceerde bij de Toporovski's thuis. Het museum had zijn selectie toen al gemaakt."

Open brief

Eerder deze week schreven ook enkele Belgische museumdirecteurs een open brief rond de kwestie. De imagoschade is groot, klinkt het daar. "Het treft niet alleen het MSK, maar de geloofwaardigheid en reputatie van onze musea en erfgoedinstellingen is in het geding - in Vlaanderen en internationaal, in de pers, bij vakgenoten en het brede publiek. Wij ondervinden dat dagelijks in onze contacten. En dat raakt ons diep. Het MSK heeft alle deontologische codes en de regels van het gezond verstand geschonden."