MR zet regeringswerk "kalm en vastberaden" verder ep

16u15

Bron: Belga 17 Photo News MR-minister van Begroting Sophie Wilmès. De MR zet onverstoord het werk in de federale regering verder. Dat heeft minister van Begroting Sophie Wilmès vandaag gezegd na het partijbestuur van de Franstalige liberalen.

Op de vergadering overliep de MR-top de belangrijkste dossiers die momenteel op de tafel van de federale regering liggen. Daarbij ook de jongste verklaring van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die zondagavond zei dat zijn partij de regering zal verlaten als de andere meerderheidspartijen het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken eisen. Minister Wilmès ging op deze specifieke zaak niet meer in, na afloop van het partijbureau. "De toon is gezet door premier Charles Michel", zei ze.

Gastland én rechtsstaat

"Laten we ons programma in kalmte en met vastberadenheid verderzetten. We plukken er reeds de vruchten van, in het voordeel van alle burgers", aldus Wilmès.

MR-voorzitter Olivier Chastel ging in een apart persbericht wel in op het migratiedossier. Zijn partij blijft het werk van de regering steunen. "Deze migratiepolitiek maakt van België een gastland, maar ook een rechtsstaat", aldus Chastel, die de nadruk legt op het "respect voor de regels".

Geval per geval

"Als een asielaanvraag niet wordt ingediend of als die wordt geweigerd, moet het terugkeerbeleid worden toegepast - vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Bij elke terugkeer worden de dossiers geval per geval onderzocht door de administratie, vooral wat betreft het risico op een slechte behandeling zoals dat beschreven staat in artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens."

Volgens de MR is een "massale regularisatie" het enige alternatief voor het regeringsbeleid. "Daar zijn wij helemaal tegen gekant en we willen in België dan ook geen jungle zoals in Calais."