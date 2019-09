MR wil niet weten van functie Maingain als verbindingsofficier tussen Brussel en Wallonië kv

10 september 2019

20u10

Bron: Belga 0 De functie van verbindingsofficier tussen het Brussels Gewest, Wallonië en de Franse Gemeenschap, die bij de Brusselse coalitiebesprekingen aan DéFI-voorzitter Olivier Maingain was toevertrouwd, lijkt tijdens de onderhandelingen over een regeerakkoord voor Wallonië en de Franse Gemeenschap tussen PS, MR en Ecolo gesneuveld te zijn. Volgens nieuwszender LN24 heeft de MR druk uitgeoefend dat er geen enkele medewerking zou komen van de Wallonië of de Franse Gemeenschap met Maingain.

MR-onderhandelaar en uittredend Waals minister-president Willy Borsus bevestigde dit vanavond: "Er is tijdens de onderhandelingen overeengekomen om niet samen te werken met de structuur van de verbindingsofficier. U zal gemerkt hebben dat in het regeerakkoord geen melding gemaakt wordt van enige samenwerking met deze verbindingsofficier."

De creatie van de functie van verbindingsofficier werd beslist tijdens de onderhandelingen voor de regering van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof). Die functie zou gaan naar Olivier Maingain, maar de beslissing stuitte meteen op verzet van de Franstalige liberalen. "We hebben meteen gezegd dat we geen behoefte hadden aan deze bijkomende rol, die het functioneren tussen Franstaligen uiteindelijk meer zal verstoren", aldus Borsus. Er bestaan reeds dialooginstanties en dus moeten er geen bijkomen, vervolgde hij.



Volgens Borsus heeft Maingain ook geen enkele legitimiteit om een dergelijke verbindingsrol tussen Brussel en Wallonië op te nemen, gezien het povere resultaat van DéFI bij de voorbije verkiezingen in Wallonië.

Terwijl PS en Ecolo het nieuws niet wilden bevestigen of ontkennen, verklaarde Olivier Maingain dat zijn functie behouden blijft. "Ik geloof niet dat de Brusselaars gaan toegeven aan de chantage van de liberalen", verklaarde hij aan Belga.