MR wil minimale dienstverlening bij MIVB 06u55

Bron: Belga 0 Photo News De MR wil dat er in Brussel een minimale dienstverlening komt bij openbaarvervoermaatschappij MIVB. De liberale partij, die in het Brusselse parlement in de oppositie zit, zal daarvoor in de komende weken een voorstel van ordonnantie indienen, zo bevestigt fractieleider Vincent De Wolf aan Le Soir.

Binnen de meerderheid zegt cdH-fractievoorzitter Benoît Cerexhe voorstander te zijn, waarmee hij de deur open zet voor een "alternatieve meerderheid".



Op het kabinet van de bevoegde minister Pascal Smet (sp.a) luidt het dat "de minimale dienstverlening bij openbaarvervoermaatschappijen niet in het regeringsakkoord van 2014 staat". Ook PS-fractieleidster Caroline Désir is tegen het voorstel, "uit respect voor het stakingsrecht".



Als de MR en cdH de minimale dienstverlening door het Brusselse parlement willen krijgen, hebben ze langs Franstalige kant de steun nodig van DéFi. "We moeten over alles kunnen praten", reageert minister van Werk Didier Gosuin.