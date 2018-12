MR wil liever gerichte maatregel dan algemeen verlaagde btw op elektriciteit TT

20 december 2018

13u22

Bron: Belga 0 De MR is eerder te vinden voor een gerichte steunmaatregel voor wie daar het meeste profijt bij heeft, dan voor een algemene verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent. Bovendien zou die btw-verlaging de automatische indexering van de lonen en uitkeringen uitstellen, zegt voorzitter Olivier Chastel.

Chastel bevestigde gisterenavond op de RTBF dat zijn partij de koopkracht wil opkrikken. Hij benadrukte daarbij dat de fiscale hervormingen die de federale regering heeft doorgevoerd, ervoor hebben gezorgd dat "de nettolonen aanzienlijk stijgen".

In een mededeling vandaag noemt de voorzitter van de Franstalige liberalen het essentieel steun te bieden aan de "sociale huurders, de gepensioneerden en de lage en middeninkomens". Volgens Chastel werkte premier Charles Michel al weken aan voorstellen in dat verband. "De bevriezing van de prijzen van diesel en benzine die begin december werd beslist, past in dat kader."

Een algemene daling van de btw op elektriciteit is volgens Chastel "niet de goede oplossing", omdat "de kost van energie niet in elk budget even zwaar doorweegt". Daarom pleit de MR voor een gericht systeem, voor wie daar het meest nood aan heeft. Ook Ecolo sprak zichzelf eerder op de dag voor zo'n systeem uit.

Een lineaire daling zou nog een ander ongewenst gevolg hebben. Het overschrijden van de spilindex zou later plaatsvinden, wat dus ook zou gelden voor de automatische indexering van de lonen, pensioenen en sociale uitkeringen.