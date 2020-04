MR wil geen regeringsonderhandelingen voor eind september ADN

21 april 2020

10u01

Bron: Belga 0 De MR wil voor eind september geen regeringsonderhandelingen opstarten, omdat de gezondheidscrisis nu voorrang heeft. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bevestigd op La Première (RTBF). Ook Open Vld-fractieleider in de Kamer Egbert Lachaert ziet momenteel geen basis om door te groeien naar een andere regering.

"We gaan geen onderhandelingen starten over een regering zolang we de gezondheidssituatie en de opheffing van de beperkende maatregelen niet volledig onder controle hebben", aldus Bouchez. Vroeger politieke spanningen creëren terwijl de regering zich nu 100 procent moet concentreren op de volksgezondheid is geen goed idee, zegt hij, verwijzend naar partijen zoals N-VA. Voorzitter Bart De Wever liet maandag weten dat hij opnieuw aan tafel wil gaan om een federale regering te vormen.

“Hopelijk verlenging niet nodig”

Bouchez benadrukt dat de regering-Wilmès de steun heeft gekregen tot de start van het parlementaire jaar. "Eind september moeten er dus politieke onderhandelingen plaatsvinden."

De speciale bevoegdheden die de regering heeft met de steun van tien partijen, "werden vooral in het leven geroepen uit angst dat het parlement niet kon samenkomen - al werden daarvoor wel mechanismes gevonden - en om in tijden van crisis sneller te kunnen werken. Ik durf te hopen dat de gezondheidssituatie voldoende onder controle zal zijn dat het niet noodzakelijk zal zijn om die speciale bevoegdheden te verlengen", zegt hij nog.

Het mag geen remake worden van de film die we al een jaar zien

Geen nieuwe verkiezingen

Ook Lachaert verwijst in De Ochtend naar juni, wanneer er een eerste evaluatie is van de politieke situatie. Volgens Lachaert doet de regering het momenteel goed met de middelen die ze heeft. Nieuwe onderhandelingen ziet hij nog niet meteen zitten. "Het is positief dat collega's zoals Bart De Wever mee zoeken naar een oplossing, maar het is nu onmogelijk om te zeggen welke meerderheid we gaan kunnen vinden. Het mag geen remake worden van de film die we al een jaar zien. We moeten werken aan de intermenselijke relaties in de Wetstraat", zegt hij.

Ook nieuwe verkiezingen zijn momenteel niet aan de orde. "Als het is om dezelfde programma's voor te leggen als vorig jaar, dan kan je de kiezer niets nieuws brengen."

Veiligheidsraad

De Kamerfractieleider zei ook dat er tegen de volgende bijeenkomst van de Veiligheidsraad vrijdag een duidelijk plan van aanpak op tafel moet liggen om de economie in de loop van mei op een doordachte manier weer op te starten. Daarbij moet ook gekeken worden naar hoeveel beschermingsmateriaal en testmateriaal er is, en of er met een app gewerkt kan worden om aan contact tracing te doen.

