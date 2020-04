MR wil breder privacykader voor corona-app LH

23 april 2020

18u03

Bron: Belga 0 De MR-Kamerfractie zal het voorstel van resolutie van Ecolo-Groen over het privacykader voor de app in de strijd tegen het coronavirus niet steunen. Het voorstel krijgt wel al de steun van socialisten, Open Vld en CD&V, maar volgens MR biedt het kader onvoldoende garanties.

De plenaire Kamer stemt over de inoverwegingneming van het resolutievoorstel van Groen-Kamerlid Jessika Soors. In de resolutie staat dat een corona-app, die burgers kan informeren en waarschuwen voor gevaar op besmetting met het virus, enkel kan worden ingevoerd als ze omkaderd wordt met strikte privacyregels en als het gebruik ervan strikt vrijwillig is.

Sp.a, CD&V, Open Vld en PS lieten al weten de tekst te steunen. MR doet dat niet, bleek vandaag. Volgens de Franstalige liberalen gaat de tekst niet ver genoeg in de bescherming van de privacy, zegt Kamerlid Nathalie Gilson. Daarnaast is er voor de MR niet voldoende nadruk gelegd op de rol van de deelstaten, die bevoegd zijn voor het traceren van contacten van besmette personen. De fractie is van plan amendementen in te dienen tijdens de bespreking van de tekst in de Kamercommissie.

De installatie van de app wordt in elk geval vrijwillig, benadrukte bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) vandaag na vragen van Kamerleden Sammy Mahdi (CD&V) en Khalil Aouasti (PS). "We kunnen de mensen niet verplichten hun persoonlijke gegevens door te geven." De Backer benadrukte ook dat de verschillende bestuursniveaus samen zullen werken om contacten van besmette patiënten op te sporen.