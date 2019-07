MR wijst ‘klaproosnota’ van PS en Ecolo af SVM

08 juli 2019

13u26

Bron: Belga

De MR schiet de 'klaproosnota' van PS en Ecolo voor de Waalse formatie af. "Neen aan de klaproos, ja aan een solide meerderheid", klinkt het.

PS-voorzitter Elio Di Rupo en Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet kwamen eind vorige week met een 'klaproosnota' met daarin de grote lijnen van een akkoord tussen de twee partijen. Daarvoor consulteerden ze ook het middenveld. PS en Ecolo hebben samen geen meerderheid in het Waalse parlement, maar willen een minderheidsregering vormen met steun van parlementsleden uit andere fracties.

De extreemlinkse PVDA schoot de nota al af, de MR doet dat nu ook. "Neen aan de klaproos, ja aan een solide meerderheid", laat de partij weten na een interne vergadering. De liberalen vragen "respect voor de uitslag van de verkiezingen". Ze nemen wel "akte van de bijdrage van het maatschappelijk middenveld".

“Op maat van cdH”

PS en Ecolo moeten nu hopen op steun van cdH. PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw noemde de klaproosnota "op maat gemaakt" van die partij, maar voorzitter Maxime Prévot kondigde vlak na de verkiezingen al aan dat de humanisten in geen enkele regering willen stappen.

Tegelijkertijd doet de MR de deur voor een samenwerking met de twee linkse partijen niet dicht, preciseert voorzitter en uittredend premier Charles Michel. "De MR is constructief en zal positief en open reageren op elk initiatief dat solide en stabiele meerderheden beoogt. We moeten de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd kunnen bieden.”

“Besparingsmaatregelen nodig”

Uittredend Waals minister-president Willy Borsus legde enkele voorwaarden op tafel. Zo benadrukte hij het belang van sanering, “zeker in de Federatie Wallonië-Brussel”.

“Besparingsmaatregelen en rationalisering zullen nodig zijn om in de toekomst nieuwe belastingen te vermijden en de middenklasse te verdedigen”, aldus Borsus. “We moeten de koopkracht van zij die werken, willen werken of gewerkt hebben blijven verhogen. En intussen moeten we ook de solidariteit zien te bewaren.” De liberalen leggen daarnaast de nadruk op de kwaliteit van het onderwijs, de strijd tegen werkloosheid, het invullen van vacatures in knelpuntberoepen en een sanering bij de overheid.