MR-voorzitter over informele gesprekken regeringsvorming: "Stop met temperatuur meten en ga naar kern van de zaak"

18 mei 2020

15u04

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet geen graten in de informele gespreksronde die de socialistische partijvoorzitters hebben opgestart over wat er na de periode van de bijzondere machten moet gebeuren. Het is voor de liberale voorzitter echter tijd om de kern van de zaak aan te snijden en het te hebben over de concrete maatregelen die nodig zijn om bepaalde sectoren te redden en de economie te herlanceren.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau en PS-voorzitter Paul Magnette hebben informele contacten gelegd met andere partijvoorzitters over de vorming van een nieuwe regering na de volmachtenperiode. Samen vormen de socialisten de grootste politieke familie in de Kamer.

Polsen

Vier gesprekken zijn al achter de rug; vier andere volgen normaal gezien deze week. Het duo werkt zij aan zij. Ze polsen of er door de coronacrisis standpunten zijn verschoven en of er convergenties bestaan, en of die voldoende basis bieden om daaropvolgende gesprekken te plannen.



“Op een bepaald moment moeten we praten over de kern van de zaak en stoppen met de temperatuur van de ene of de andere te meten. Als Paul Magnette en Conner Rousseau poolshoogte willen nemen na de lockdown en een synthese willen maken van de verschillende standpunten, zoveel te beter", vindt Bouchez.

Voorstellen op tafel

"Maar het is tijd dat iedereen voorstellen op tafel legt en dat we over concrete dingen praten, zoals wat we voor welke sector willen doen. Het relanceplan zal centraal staan in het regeerakkoord van de volgende regering. Als we daarover een akkoord bereiken, hebben we de ruggengraat van de volgende regering. Je kan beide niet los van elkaar zien.”

Einde juni komt er normaal gezien een einde aan de periode van de bijzondere machten. Die kunnen nog met drie maanden worden verlengd, maar veel animo bestaat daar niet voor. Dus zouden de maand nadien gesprekken kunnen starten tussen de partijvoorzitters. Intussen zal ook bij Open Vld een nieuwe voorzitter in de Melsensstraat zijn ingetrokken.

Voor de MR-voorzitter kan er ondertussen geen sprake van zijn de huidige regering onder leiding van zijn partijgenote Sophie Wilmès te verzwakken. Hij waarschuwt ook voor begripsverwarring. Een aantal buurlanden kondigt grote plannen aan tegen de coronacrisis, maar het gaat eerder om reddingsplannen dan om relanceplannen. "Vandaag gedraagt iedereen zich alsof Covid-19 achter de rug ligt, terwijl we daar nog niet zijn", aldus nog Bouchez.

