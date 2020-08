MR-voorzitter Bouchez ziet twee grote raakpunten tussen liberalen en groenen SPS

30 augustus 2020

17u31

Bron: Belga 0 MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet twee grote raakpunten tussen liberalen en groenen: beide politieke families willen "het land een toekomst geven" en hebben een visie op "een andere manier om de maatschappij en de economie te organiseren", zei hij op RTL. De communautaire eisen van N-VA komen volgens hem neer op een "ontmanteling van de staat".

"Met de ecologisten kunnen wij goed overeenkomen als het gaat over toekomstgerichte investeringen, een andere economische groei die gebaseerd is op nieuwe technologieën die de planeet kunnen redden. Op dat vlak kunnen we samenwerken. Dat is een as van de moderniteit, en dat wil ik", zei Bouchez.

De MR-voorzitter zette zich fel af tegen de communautaire eisen van N-VA, die meer bevoegdheden naar de deelstaten wil brengen. "Ik zal nooit een akkoord aanvaarden dat het einde van België mogelijk maakt en de staat nog minder efficiënt en ingewikkelder maakt". Hij benadrukte dat de liberale familie (MR en Open Vld) "meer dan ooit verenigd is" om België efficiënt te maken en een toekomst te geven.