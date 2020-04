MR-voorzitter Bouchez wil dan toch formatiegesprekken vanaf juni SVM

30 april 2020

10u15

Bron: Belga 0 MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is toch bereid om regeringsonderhandelingen te starten in juni, tenminste als de coronacrisis dan onder controle is. Dat heeft hij deze ochtend gezegd op Bel-RTL. Eerder had Bouchez gezegd dat hij geen formatiegesprekken wou voor september.

De regering van Sophie Wilmès (MR) -bestaande uit MR, CD&V en Open Vld- beschikt zelf niet over een meerderheid in de Kamer. Om de coronacrisis te bestrijden, kreeg die minderheidsregering wel het vertrouwen van een ruime coalitie. Tien partijen gaven de regering volmachten voor drie maanden. Die lopen dus in juni af, al kunnen ze nog eens met drie maanden verlengd worden.

Bouchez zei een tiental dagen geleden nog dat hij tot september geen nieuwe regeringsonderhandelingen wil. De aandacht moet gaan naar het bestrijden van de coronacrisis, was zijn argument.

Intussen hebben verschillende partijen laten weten dat ze de volmachten in juni niet willen verlengen. Bouchez houdt de deur nu ook niet langer dicht. "We kunnen in juni onderhandelingen beginnen als de gezondheidssituatie gestabiliseerd is", klonk het.

