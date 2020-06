MR-voorzitter Bouchez sneert ondanks de formatiegesprekken naar sp.a-voorzitter Rousseau: “Redelijk hallucinant seksisme” TT

30 juni 2020

12u12 8 Terwijl vooral CD&V-voorzitter Joachim Coens en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert deze week met man en macht proberen sp.a-voorzitter Conner Rousseau te overtuigen de PS te lossen, deelde de derde ‘koning' in de regeringsformatie, MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, gisterenavond nog een onderhuidse steek uit naar Rousseau. “Redelijk hallucinant seksisme”, zo retweette hij gisterenavond enkele kritische berichten over een uitspraak van Rousseau.

De sp.a-voorzitter kreeg bij wijze van uitsmijter in een lang interview in De Morgen afgelopen weekend de vraag of hij door zijn drukke agenda nog de tijd vindt om zijn strijk te doen. “Ik heb één doel momenteel: mijn job doen. Ik heb één taak. En ja, ik zwerf met mijn zakken nog steeds tussen mijn vader in Nieuwpoort en mijn moeder in Sint-Niklaas”, had Rousseau gezegd. En de strijk, “dat doet mijn mama”. “Een wasmachine vullen doe ik zelf, maar zij haalt het eruit en strijkt het of zo. De delicate was doe ik naar mijn oma. Ik heb andere zorgen. Jullie. De partij. Het land. Zorgen genoeg.”

Een op het eerste zicht onschuldige uitspraak, die echter werd opgepikt door onder anderen Himad Messoudi, journalist bij de RTBF, en Opaline Meunier, voorzitster van de jongerenpartij van de cdH. “Grappig dat de laatste vraag ondanks het nogal hallucinant seksisme geen reactie opriep”, tweette Messoudi. Meunier “vertaalde” de boodschap van Rousseau dan weer als “Ik heb andere zorgen dan mijn wasgoed, dus delegeer ik dat aan mijn moeder, die niets belangrijks te doen heeft in haar leven, zodat ze mijn kuisvrouw kan zijn.”



In reactie op iemand die die tweet een voorbeeld vond van “het lage niveau van de politiek” reageerde Meunier dat “een millennial-partijvoorzitter die seksistische clichés hanteert” een probleem is.

Tegelijk met persbericht

Het opvallendste aan de kritiek op Rousseau is echter dat die blijkbaar wordt gedeeld door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Dat die de boodschappen gisterenavond nog retweette, zal bij sp.a ongetwijfeld de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Want ongeveer tegelijkertijd werd een persbericht uitgestuurd waarin mogelijke onderhandelingen over een regering met diezelfde sp.a werden aangekondigd.

De MR-voorzitter stuurde samen met zijn collega-‘koningen’ Coens en Lachaert een communiqué de wereld in waarin de drie aankondigden onderhandelingen te willen starten over een regering met een meerderheid in het parlement. “De afgelopen dagen bleek het opstarten van een onderhandeling tot een regering gesteund door een meerderheid mogelijk. Er blijken minstens zes partijen die geen onderling veto hebben tegen mekaar”, klonk het. Het gaat dan naast MR, CD&V en Open Vld om N-VA, sp.a en cdH.

Waarschuwing

Sp.a kreeg meteen ook een waarschuwing. “Niettemin zijn de afgelopen uren de intenties van minstens één politieke formatie niet geheel duidelijk”, klonk het. “Er wordt dan ook de komende dagen meer duidelijkheid gevraagd aan deze potentiële partners over de bereidheid gesprekken aan te vatten.”

Naar verluidt was Rousseau over het publieke communiqué, en specifiek die passage, niet te spreken, zeker aangezien hij sinds vorige week niets meer van de drie partijvoorzitters gehoord zou hebben.

Rousseau en Bouchez botsten overigens al eerder, zei die eerste nog in het interview in De Morgen. Niet alleen over Rousseaus rugzak - “Hij heeft als informateur eens heel denigrerend gedaan over mijn rugzak. ‘Kijk, de schooljongen is daar’, zei hij. Ik heb hem dan toegebeten dat hij zich niet beter moet voelen dan ik” - maar ook over het inhoudelijke. “Wat hij als informateur in januari op tafel legde, was gewoon een brolnota. Als hij een goede tekst had opgesteld, waren we vertrokken met Vivaldi. Maar de eer en het ego van velen stonden toen in de weg.”

Volgens Rousseau hebben hij en Bouchez het ondertussen wel “bijgelegd”, maar de vraag is of het Twitter-gedrag van Bouchez zal helpen de sfeer te verbeteren.