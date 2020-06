MR-voorzitter Bouchez pleit voor relanceplan en regeringsakkoord in juli HR

11 juni 2020

08u05

Bron: Belga 0 Politiek MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleit in de kranten van Sudpresse voor een regeringsakkoord tegen de zomer, en liever "in juli dan in september".

Voor Bouchez gaan het akkoord voor een relanceplan en een regeringsakkoord hand in hand en moeten die samen overeengekomen worden. “Het zou niet goed zijn om een herstelplan te hebben zonder een meerderheid die groot genoeg is om het uit te voeren. We willen een herstelplan dat ook betrekking heeft op federatieve entiteiten. Anders verliezen we aan efficiëntie. Als we tot een akkoord komen over een relanceplan, hebben we een regeringsakkoord.”

“We zullen minstens twee of drie jaar moeten werken om de economie nieuw leven in te blazen, na deze schok die we hebben moeten incasseren”, verklaart Bouchez. “Aangezien er nog vier jaar overblijven, hebben we in principe een overeenkomst tot het einde van de legislatuur.”

Wat de samenstelling van de nieuwe regering betreft, meent de MR-voorzitter dat het “met 10 moeilijk is”. “Er is een groot verbond nodig, met zeven of acht. Het is belangrijk dat de grootste partijen erbij zijn. Ik verkies een regering die kan doorwegen”, aldus Bouchez nog.

Surrealistisch

Verder noemde Bouchez de afzetting van ABVV-voorzitter Robert Vertenueil “surrealistisch” en “een zeer ernstig precedent voor de democratie”. Vertenueil verloor maandag een vertrouwensstemming bij zijn Waalse achterban. Die stemming moest hij ondergaan nadat hij vorige week een onderhoud had gehad met Bouchez.