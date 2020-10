MR-verkozenen in Waals parlement slikken bittere pil na commotie rond ministerposten SVM

02 oktober 2020

16u02

Bron: Belga 3 De MR-verkozenen in het Waals Parlement blijven ontstemd achter na de poging van partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez om Waals minister Valérie De Bue opzij te schuiven voor Denis Ducarme. De leden van het Waals Parlement bliezen vandaag verzamelen voor de eedaflegging van minister Christophe Collignon (PS), maar de Waalse MR-fractie kwam meteen ook bijeen voor een vergadering. Onder meer de kwestie van de ingetrokken stoelendans zorgde er voor ontevredenheid.

De voorzitter van de Franstalige liberalen wilde gouwgenoot en afscheidnemend federaal minister Ducarme naar de Waalse regering sturen. Als gevolg daarvan kreeg Valérie De Bue de boodschap dat ze kon beschikken.

De partijvoorzitter had echter het vrouwenquotum uit het oog verloren. Een derde van de Waalse regering moet verplicht uit vrouwen bestaan, maar door het vertrek van De Bue zou die regel niet meer gerespecteerd worden. Resultaat: De Bue bleef finaal op post en Ducarme moet het stellen met het het fractieleiderschap in de Kamer.

“Elegantie ontbrak”

“De wijze waarop het verlopen is, ontbeerde elegantie. Van verdeeldheid binnen de partij is echter geen sprake”, laat een belangrijke MR-stem optekenen. “Er heerst wel een grote bezorgdheid. We hopen dat de kwestie zal afkoelen, maar we zullen alleszins intern ons functioneren moeten herbekijken.” Vooral het feit dat De Bue pas op het allerlaatste moment op de hoogte gebracht werd, is slecht verteerd.

“Jullie zijn zoveel meer dan een quotum”

Er waren ook openlijke steunbetuigingen voor De Bue vanuit de MR. Minister van Begroting Jean-Luc Crucke deelde via Twitter bijvoorbeeld een foto van een symbolische steunactie die er plaatsvond. "Voor de goede zaak ontdek ik mijn talenten als fotograaf. Jullie zijn zonder twijfel zoveel meer dan een quotum”, luidde het bijschrift. Collega-minister Willy Borsus retweette de tweet van De Bue en feliciteerde haar meteen voor het goede werk.

Pour la bonne cause, je me découvre des talents de photographes 📸 Vous êtes, sans nul doute, beaucoup plus qu’un quota 👍🏻 https://t.co/BAqhmDDXD7 Crucke Jean-Luc(@ cruckejeanluc) link

Anderzijds riep Denis Ducarme via ‘La Libre Belgique’ op tot kalmte. “Het betreurenswaardige spektakel binnen de MR moet stoppen”, klonk het. Maandag staat alvast het wekelijkse partijbureau van MR in Brussel op de agenda.