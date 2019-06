MR verkiest Waalse regenboogcoalitie PS-MR-Ecolo boven paarse regering TT

Bron: Belga, La Libre 0 De MR is voorstander van een Waalse regering tussen de drie grootste partijen aan de overkant van de taalgrens: de socialisten, liberalen en groenen. Dat zei uittredend Waals minister-president Willy Borsus vanmorgen.

Ecolo kwam gisteren op de proppen met een op zijn minst origineel voorstel: de klaprooscoalitie, een minderheidsregering tussen de groenen en PS, aangevuld met ‘buitenstaanders’ uit het middenveld en gesteund vanuit de oppositie. Bedoeling was op die manier de MR buitenspel te zetten, maar het voorstel viel meteen op een koude steen. Oppositiepartij cdH liet meteen weten het voorstel maar niets te vinden, waardoor het nu al dood en begraven is.

De MR is daardoor in de praktijk incontournable geworden: enkel een coalitie met die partij erin is nog mogelijk. PS en MR hebben op zich genoeg voor een meerderheid in het Waalse parlement, Ecolo is rekenkundig dus niet nodig. Maar de groenen gingen er qua zetels wel het meeste op vooruit van alle partijen, en uittredend minister-president Willy Borsus (MR) wil hen naar eigen zeggen dan ook mee in bad trekken in een zogenaamde regenboogcoalitie.

“We hebben het de tijd gegeven, maar vinden dat nu wel het moment gekomen is om een sterke alliantie te vormen”, zegt Borsus in La Libre. “We willen de resultaten van de verkiezingen respecteren, de groene familie is er sterk op vooruitgegaan. Er staat ook veel op het spel: meer jobs en economische activiteit, het klimaatvraagstuk, investeringen in mobiliteit, ziekenhuizen, woningen, de strijd tegen armoede, ...” Borsus brengt ook de progressieve uitdoving in herinnering van de solidariteitsmechanismen tussen het noorden en het zuiden van het land vanaf 2025.

Tweederdemeerderheid

Afgelopen weekend zei MR-vicevoorzitter en uittredend Waals minister Jean-Luc Crucke al dat een tripartite het best geschikt is om ethische en andere, structurele hervormingen door te voeren. MR, PS en Ecolo beschikken samen namelijk over een tweederdemeerderheid: een regering tussen de drie partijen zou een bijzonder ruime meerderheid van 55 op 75 zetels tellen, enkel het cdH en de PVDA zouden dan in de oppositie zitten.

Vraag is of Ecolo wil meestappen in een scenario waar de partij eigenlijk niet nodig is. Ze deed dat al eens tussen 2009 en 2014, in een coalitie PS-cdH-Ecolo, en werd bij de daaropvolgende verkiezingen van 2014 bijzonder zwaar afgestraft. Morgen ontvangen PS-onderhandelaars Elio Di Rupo en Paul Magnette de partij voor een nieuw gesprek. Ook met de MR wordt er deze week verder gesproken. Het cdH en de PVDA zijn al afgevallen.