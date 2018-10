MR-schepen en zoon op matje geroepen na racistische berichten op Facebook kg

19 oktober 2018

13u00

Bron: Belga, La Dernière Heure 0 In het Henegouwse Zinnik is ophef ontstaan rond twee verkozenen van de MR - een vader en een zoon - omdat de twee racistische uitlatingen zouden hebben gedaan op sociale media. Vader Guy Flament, schepen in het huidige bestuur, is op het matje geroepen door de lokale lijsttrekker van MR.

Volgens de krant La Dernière Heure hebben huidig schepen Guy Flament en zijn zoon Steve verschillende posts met racistische bijklank geplaatst op Facebook, en dat al twee jaar lang. Beiden zijn afgelopen zondag verkozen in de gemeenteraad.

Vader en zoon Flament ontkennen de beschuldigingen, en spreken van "jaloezie op ons familiaal politiek succes."

Volgens de lokale MR-lijsttrekker Marc Verslype riep hij Guy Flament begin dit jaar al op het matje. "Ik heb hem toen gezegd dat als het klopte dat hij zulke berichten postte, het onmiddellijk moest ophouden. Maar aangezien ik geen toegang heb tot Facebook, heb ik persoonlijk niets gezien.”

Eiffeltoren

La Dernière Heure kon schermafbeeldingen nemen van enkele posts die Guy Flament deelde. “Saoedi-Arabië wil geen kerken in hun land. Laten we hun voorbeeld volgen. Laten we alle moskeeën bij ons afbreken”, staat te lezen op één van de berichten. Een andere toont een gemanipuleerde foto van de Eiffeltoren, die op de afbeelding de koepel van een moskee heeft gekregen. “Parijs over 20 jaar”, luidt het bijschrift. De berichten zijn afgeschermd voor de buitenwereld.

Verslype wil de zaak nu uitspitten. "Ons charter bij de MR veroordeelt racisme en xenofobie. In dit dossier moeten we tot op de bodem gaan en overleggen met de hogere instanties binnen de partij. Onze schepen komt vrijdag meer uitleg geven.”

