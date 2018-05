MR-politicus Alain Destexhe mag niet meer binnen bij de Raad van Europa TT

03 mei 2018

17u42

MR-politicus Alain Destexhe mag niet meer binnen in de gebouwen van de Raad van Europa in Straatsburg. Dat heeft Petra De Sutter, de voorzitter van de Ruling-commissie van de Raad, bevestigd. De badge van oud-lid Destexhe is gedeactiveerd omdat hij de gedragscode voor parlementsleden heeft geschonden in de zaak over Azerbeidzjan.

Destexhe en oud-Kamerlid Stef Goris (Open Vld, later LDD) richtten in 2010 een vzw op die tegen betaling positieve rapporten zou hebben geschreven over de verkiezingen in Azerbeidzjan, toen beide nog in de parlementaire vergadering van de Raad van Europa zetelden.

De twee ontkennen dat ze werden omgekocht, maar een onderzoekscommissie van de Raad besloot een tweetal weken geleden toch dat ze de gedragscode voor parlementsleden met de voeten hebben getreden. De beschuldigingen van corruptie werden niet weerhouden.

De Ruling-commissie van de Raad van Europa mocht zich daarna buigen over de sancties voor de betrokkenen, naast Destexhe en Goris nog tientallen andere - ook actieve - parlementsleden. Voor Destexhe, die vorig jaar opstapte uit de vergadering, is alvast beslist om zijn badge te deactiveren en hem de toegang tot de gebouwen te ontzeggen, zegt Groen-senator Petra De Sutter, die de commissie voorzit.

Over een mogelijke sanctie voor Goris is nog geen duidelijkheid, en ook voor de actieve leden is de procedure nog bezig. Zij kunnen onder meer hun stemrecht verliezen.

Lidstaat bevoegd voor andere maatregelen

Voor voormalige leden die geen erelid zijn, zoals Destexhe, kan de Ruling-commissie geen andere disciplinaire maatregelen nemen dan de toegang ontzeggen, benadrukt De Sutter. "Over mogelijke juridische maatregelen kan enkel het gerecht in de lidstaat zelf beslissen." De rapporten zijn wel doorgestuurd naar de Kamer en de Senaat. In geval van senator Destexhe kan de Senaatsvoorzitter Christine Defraigne (ook MR) beslissen om eventueel ook daar maatregelen te nemen.

De actieve leden die betrokken waren bij Azerigate kunnen wel zwaarder gestraft worden. De Ruling-commissie kan beslissen om hen het stemrecht af te nemen, of het recht om rapporten te schrijven over andere landen. Vier actieve leden zijn al gehoord, op 15 mei volgt een tweede hoorzitting.

In september 2017 raakte bekend dat Destexhe en Goris in 2010 een vzw hebben opgericht, EAEO, die tegen betaling positief zou hebben bericht over de verkiezingen in Azerbeidzjan. Ook andere parlementsleden van de Raad waren betrokken bij 'Azerigate'.

Geregistreerd op thuisadres

Volgens de onderzoekscommissie van de Raad van Europa is Goris "een van belangrijkste figuren in de lobbymachine in het voordeel van Azerbeidzjan". Ook Destexhe was nauw betrokken bij EAEO, stelt de Raad, ook al ontkende hij dat zelf.

Zo was de vzw lange tijd geregistreerd op het thuisadres van Destexhe én ondertekende hij een financiële verklaring van de organisatie. Omdat Destexhe in 2016 de voorzitter van het comité voor Juridische Zaken en Mensenrechten van het parlement werd, had hij wegens zijn banden met EAEO een belangenconflict moeten aanmelden. Maar dat deed hij niet. Destexhe stapte vorig jaar op uit de parlementaire vergadering van de Raad.