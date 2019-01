MR pleit voor verhoging van fiscale vrijstelling tot 12.500 euro: “Vooral goed voor mensen met laag loon” ttr

12 januari 2019

09u09

Bron: belga 0 De Franstalige liberalen van de MR, de partij van premier Charles Michel, willen in de volgende legislatuur een fiscale hervorming doorvoeren waarbij de fiscale vrijstelling wordt verhoogd tot 12.500 euro. Dat zegt MR-voorzitter Olivier Chastel vandaag in de kranten La Libre en La Dernière Heure. "Dat komt iedereen, maar vooral de mensen met lage lonen, ten goede", aldus de MR-voorzitter.

Het belastingvrije bedrag is het deel van de inkomsten waarop geen belastingen worden geheven. Het bedrag werd onlangs nog verhoogd tot 8.300 euro, maar Chastel wil het in de volgende regeerperiode optrekken tot het niveau van de laagste werkloosheidsuitkering. Dat komt neer op ongeveer 12.500 euro per jaar. "Dit wordt opgenomen in het MR-programma", zegt de partijvoorzitter.

Olivier Chastel herhaalt ook nog eens het standpunt van zijn partij over het confederalisme: "In 2014 heeft de N-VA het communautaire duidelijk aan de kant gezet voor de hele legislatuur. Vandaag herhalen we dat de MR tegen confederalisme gekant is en er ook niet over wenst te onderhandelen.”