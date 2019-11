Exclusief voor abonnees

MR kiest nieuwe voorzitter: poulain Charles Michel in poleposition

Roel Wauters

12 november 2019

09u29

Bron: De Morgen

0

De kans is groot dat Georges-Louis Bouchez (33) straks Charles Michel opvolgt als voorzitter van de MR. Hij is door de ex-premier zelf in stelling gebracht. Wat zou zijn verkiezing betekenen voor de federale regeringsvorming?