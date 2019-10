MR-Kamerlid David Clarinval wordt minister van Begroting tvc

26 oktober 2019

20u00

Bron: Belga 4 MR-fractieleider in de Kamer David Clarinval (MR) zal Sophie Wilmès vervangen als minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid in de regering van lopende zaken, zo is vanavond vernomen naar aanleiding van de opvolging van premier Charles Michel door Wilmès.

De 43-jarige David Clarinval was ooit de jongste burgemeester van het land, nu geldt hij als het liberale boegbeeld van de provincie Namen.

Clarinval werd op 10 januari 1976 geboren in Dinant. Toen Clarinval op 23-jarige leeftijd de universiteit vaarwel zei, ging hij aan de slag als parlementair medewerker voor de MR in het Waalse parlement. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 greep Clarinval het burgemeesterschap in de kleine gemeente Bièvre. Op dat moment werd de bijna 25-jarige liberaal de jongste burgemeester van België, en hij zou nadien de lakens blijven uitdelen in de gemeente in de provincie Namen.

In 2006 wordt Clarinval provincieraadslid in Namen, maar een jaar later trekt hij naar de Kamer om er Sabine Laruelle te vervangen. Wanneer er zich in 2014 opnieuw federale verkiezingen aandienen, is Clarinval lijsttrekker voor de Kamer in de provincie Namen. Hij haalt het in zijn kieskring met het meeste aantal voorkeursstemmen.

Clarinval is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is ook medebestuurder van Clarinval Constructions, een bedrijf met een zestigtal werknemers.

Opvolger voor Reynders

De MR zal ook de opvolger van Didier Reynders leveren wanneer de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie naar de Europese Commissie trekt en er op dat moment nog geen nieuwe regering zou gevormd zijn. In dat scenario zou CD&V-vicepremier Koen Geens wel Europese Zaken op zich nemen.



Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer Reynders naar het Berlaymontgebouw zal trekken. Het aantreden van de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen heeft immers vertraging opgelopen door de afwijzing van drie kandidaat-commissarissen door het Europees Parlement. Er wordt gemikt op 1 december.