MR-Kamerfractieleider: “Hoor vooral praten over coalitie van 77 zetels met socialisten en DéFI” LH

23 juni 2020

11u33

De MR blijft werken aan een meerderheidsregering. Dat benadrukte Kamerfractieleider Benoit Piedboeuf vandaag op Bel RTL. Daarbij gaat de voorkeur niet zozeer uit naar een Zweedse regering (N-VA, Open Vld, CD&V en MR) aangevuld met cdH of sp.a, maar "ik hoor eerder praten over een 'coalitie 77' met socialisten en DéFI, die kan rekenen op 77 zetels".

De Zweedse optie telt 76 zetels, terwijl 'coalitie 77' met PS en zonder N-VA er één meer telt. Het gaat om een formule die reeds in januari door DéFI-voorzitter François De Smet werd gelanceerd: socialisten, liberalen en groenen met DéFI of cdH. In tegenstelling tot de Zweedse optie, heeft 'coalitie 77' met amper 30 zetels geen meerderheid aan Vlaamse kant. De Zweedse coalitie met cdH en sp.a telt dan weer slechts 19 Franstalige zetels.

Vorige week hadden de socialistische partijvoorzitters Conner Rousseau en Paul Magnette een klassieke tripartite (socialisten, liberalen, CD&V en cdH) als enige werkbare piste naar voren geschoven, ook al beschikt ze niet over een meerderheid in het parlement. Maar de huidige regeringspartijen bedankten daar vriendelijk voor, waarna de partijvoorzitters van Open Vld, CD&V en MR een zoektocht startten naar een verruiming van hun eigen coalitie, die wel over een meerderheid in de Kamer moet beschikken.

"Een klassieke tripartite is een minderheidsregering, die de speelbal van Vlaams Belang in het parlement zou zijn", stelt Piedboeuf. "Er is niets aan te doen, een meerderheid is nodig.”



