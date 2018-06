MR houdt vast aan hervorming 'Dublin' en wil asielaanvragen behandelen in herkomstlanden of buurlanden daarvan sam

11 juni 2018

22u27

Bron: belga 0 De MR, de partij van premier Charles Michel, schaaft haar standpunten over het te voeren migratie- en asielbeleid bij. De Franstalige liberalen steunen de inspanningen om de Dublin-verordening te hervormen. Over die hervorming zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vorige week nog dat ze mislukt ("dood") was.

De Dublin-verordening zoals die nu bestaat, bepaalt dat de EU-lidstaat waar iemand asiel aanvraagt, die asielaanvraag moet afhandelen. De asielcrisis die in 2015 losbarstte, toonde echter aan dat er aan die regel van alles schort. Zo zijn het de landen aan de Europese buitengrenzen, zoals Italië en Griekenland, die met het gros van de asielaanvragen worden opgezadeld.

Drie jaar na de start van de crisis en twee jaar nadat de Commissie een voorstel heeft ingediend om 'Dublin' te hervormen, lijkt een akkoord tussen de lidstaten nog steeds veraf. Het doel blijft een evenwicht te vinden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid, maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Hotspots in herkomstlanden

De MR hakte enkele knopen door tijdens haar wekelijkse partijbureau, schrijft La Libre Belgique. De partij wil hotspots in de herkomstlanden van migranten - of in de buurlanden - waar informatie verstrekt kan worden over de geldende asielvoorwaarden en de ontvankelijkheid van hun aanvraag. Wie aanvaard wordt, zal op een legale manier naar Europa kunnen reizen.

De reeds voorgestelde versterking van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex krijgt de steun van de MR. De MR zou begrijpen dat ze Theo Francken niet in zijn eentje het migratiebeleid van de federale regering mogen laten bepalen, schrijft La Libre.