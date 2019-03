MR-fractieleider Schaarbeek dreigt met afscheuring als MR rechtse koers blijft varen TT

06 maart 2019

20u11

Bron: Belga 1 Georges Verzin, fractieleider voor de MR in Schaarbeek, vindt dat zijn partij "een rechtse koers zonder voorgaande" vaart. In een open brief in Le Vif vraag hij aan premier en MR-voorzitter Charles Michel om daar een eind aan te maken. Doet hij dat niet, hebben de progressieve liberalen volgens Verzin geen andere keuze dan daar "afstand van te nemen" en "een echte liberale stroming" te vormen. Nog maar een week geleden richtte MR-politicus Alain Destexhe zijn eigen partij op omdat hij de MR niet rechts genoeg vond.

De Schaarbeekse liberaal zegt dat politici als Destexhe, Denis Ducarme en Jacqueline Galant te dicht staan bij de N-VA. Verzin stelt bij de Brusselse MR-politici Richard Miller, Françoise Schepmans en Vincent De Wolf een "oorverdovende stilte" vast waaraan hij niet medeplichtig wil zijn.

"In deze omstandigheden eisen we dat Charles Michel, eerste minister en partijvoorzitter, een einde maakt aan de schizofrenie die de MR vandaag kenmerkt: wie moeten we geloven? De premier die met vuur in de Kamer de humanistische waarden verdedigt om het Marrakeshpact (het VN-migratiepact, red.) te stemmen? Of de partijvoorzitter die zwijgt en toelaat dat MR-tenoren de waarden waarvoor we vechten, met de voeten treden?"

Verzin wil niet dat de MR van migratie een van de belangrijkste verkiezingsthema's maakt, omdat de "gehele moslimgemeenschap dan aan de schandpaal wordt genageld omdat het extreme gedrag van enkelingen op een hoop wordt gegooid met een gemeenschap die niets meer vraagt dan zich meer in ons land te integreren".

Volgens Verzin zou de MR daarmee "volledig verzaken aan het sociaal liberalisme van Louis Michel en Daniel Ducarme" en een "conservatieve partij worden die alle populistische uitwassen aanmoedigt".