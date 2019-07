MR dringt aan op plaatsje aan Brusselse onderhandelingstafel ttr

12 juli 2019

09u53

Bron: belga 0 binnenland Nu de MR in Wallonië mee mag aanschuiven voor onderhandelingen, dringen de Franstalige liberalen ook aan om in Brussel mee te onderhandelen over de vorming van een nieuwe regering. "Dat zou logisch zijn en getuigen van politieke coherentie", zo zei MR-vicepremier en voorzitter van de Brusselse MR Didier Reynders vandaag voor aanvang van de federale ministerraad.

Nu de PS en Ecolo aan Waalse kant de deur hebben geopend voor gesprekken met de MR, wil de MR ook graag betrokken worden bij de Brusselse formatie. In Brussel zitten PS, Ecolo, DéFI, one Brussels-sp.a, Groen en Open Vld al langer samen voor de vorming van een nieuwe Brusselse regering. De landing lijkt daar zelfs al in zicht. Een eerdere poging van Open Vld om ook zusterpartij MR mee aan boord te hijsen mislukte, maar nu ruikt de MR een nieuwe kans.

"Als de MR mee onderhandelt over een Waalse regering zou het logisch en politiek coherent zijn dat MR ook in Brussel mee betrokken wordt. Strikt rekenkundig is het niet nodig, maar gezien de banden tussen Wallonië en de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap, red.) zou dat getuigen van politieke coherentie", aldus Reynders.

