Moykens: "Tracing-app is deze maand klaar"

03 september 2020

08u03

Bron: Belga 14 De contact tracing-app in de strijd tegen het coronavirus zal over enkele dagen klaar zijn. De huidige testfase loopt nog tot 10 september, aansluitend zal een eerste groep van 10.000 mensen de app uitproberen. Dat heeft Karine Moykens, de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Dat de app in september klaar zou zijn, werd al langer aangekondigd. Nu bevestigt Moykens die timing dus. Over een week zou de testfase afgerond moeten zijn, vervolgens starten 10.000 mensen "een testfase in real life", aldus Moykens.

De app wordt volledig vrijwillig en moet burgers na een mogelijk risico-contact kunnen waarschuwen en aanmoedigen om zich te laten testen en/of in quarantaine te gaan. De app zal werken via bluetooth met een decentrale gegevensopslag.

Volgens Moykens zou de privacy daarbij gewaarborgd zijn. “We hebben voor het meest veilige systeem gekozen”, zegt ze. “Het wordt naast Duitsland ook gebruikt in Nederland en Zwitserland. We gaan het warm water niet heruitvinden.”

