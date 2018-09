Motorrijder zwaargewond nadat hij tegen auto botst Didier Verbaere

16 september 2018

18u52

Bron: Binnenland 0 Een motorrijder uit Sint-Lievens-Houtem raakte zondag omstreeks 17.15 uur zwaargewond aan het been toen hij een auto in de flank greep op het Dorpsplein van Massemen (Wetteren).

De bestuurder van een Toyota draaide vanaf het Dorpsplein de Massemsesteenweg richting Wetteren op en had de motorrijder niet zien aankomen of de snelheid lager ingeschat. De motorrijder probeerde de wagen nog te ontwijken maar knalde in de flank van het voertuig.

De man kwam ten val en onder de wagen terecht. De hulpdiensten konden de man bevrijden en dienden ter plaatse de eerste zorgen toe. Hij werd met zware verwondingen en vermoedelijk een open beenbreuk overgebracht naar het UZ in Gent. Het verkeer in Massemen werd een tijdlang omgeleid. Omstreeks 18.30 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt.

