Motorrijder zwaargewond bij ongeval met vluchtmisdrijf in Elsene ADN

24 juli 2018

17u48

Bron: Belga 1 Bij een verkeersongeval in Elsene is zondagavond een motorrijder zwaargewond geraakt. De man werd aangereden door een personenwagen en de bestuurder van die personenwagen ging er na het ongeval vandoor. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het nieuws is bevestigd door het Brusselse parket.

Het ongeval gebeurde kort voor 22.00 uur op het kruispunt van de Hervormingsstraat en de Fernand Neuraystraat in Elsene. Daar werd de motorrijder aangereden door een Audi Q7.

De klap was zo hevig dat de motorrijder werd weggeslingerd en verschillende meters verderop tegen een geparkeerde wagen terechtkwam. De bestuurder van de Audi liet zijn voertuig even verderop achter en nam te voet de vlucht.



De zwaargewonde motorrijder moest ter plaatse gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Van de bestuurder van de personenwagen ontbreekt voorlopig elk spoor.