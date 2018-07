Motorrijder verongelukt na crash in Lanaken

27 juli 2018

Op de Bessemerstraat in Lanaken is om 22.30 uur gisterenavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, maar één motard kwam om het leven. Een tweede motard liep verwondingen op. De weg is in beide richtingen afgezet en een verkeersdeskundige van het parket is aanwezig.