Motorrijder verongelukt door centimeters dikke modderlaag op rijweg SPK/VDT

In het Vlaams-Brabantse Binkom (Lubbeek) is gsteravond een motorrijder om het leven gekomen. De bestuurder ging op de Tiensesteenweg (N223) aan het slippen en kwam zwaar ten val. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het staat zo goed als vast dat de motorrijder op de kaarsrechte weg de controle over het stuur verloor door een bijna over de volledige breedte van de rijbaan verspreide centimeters dikke modderlaag. Het modderspoor was er achtergebleven nadat landbouwvoertuigen na het rooien het naastgelegen bietenveld hadden verlaten. De brandweer had de handen vol om de massa modder te verwijderen.