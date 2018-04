Motorrijder sterft voor gevel van uitvaartcentrum in Wervik

Hans Verbeke

29 april 2018

12u48

Een motorrijder van middelbare leeftijd is deze voormiddag rond elf uur om het leven gekomen toen hij al rijdend getroffen werd door een beroerte. Dat gebeurde in de Vredestraat in Wervik, bijna op het kruispunt met de Ommegangstraat en pal voor het uitvaartcentrum Serinity.