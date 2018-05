Motorrijder sterft na klap tegen geparkeerde trailer in Maldegem

21 mei 2018

Een motorrijder is gisterenavond om het leven gekomen na een tragisch verkeersongeval op de Aardenburgkalseide in Maldegem. Rond 23.30 uur botste de motorrijder, die in de richting van het Nederlandse Eede reed, tegen een geparkeerde trailer. Het slachtoffer was op slag dood.