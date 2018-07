Motorrijder overleden na aanrijding in Hotton KVE

30 juli 2018

21u17

Bron: Belga 1 Bij een ongeval nabij Hotton is deze middag een motorrijder om het leven gekomen. De motard botste tegen een wagen en was op slag dood. Dat meldt de burgemeester van Hotton, Jacques Chaplier.

Het ongeval deed zich voor op de N86. De motorrijder die in de richting van Hotton reed, botste tegen de wagen, die richting Marche reed. Het slachtoffer, een man uit Rochefort, overleed ter plaatse. De bestuurster van de wagen was in shock maar raakte niet gewond.

Een verkeersdeskundige stapte ter plaatse af. Door het ongeval was de N86 een tijdje afgesloten voor alle verkeer.