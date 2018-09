Motorrijder overleden bij zwaar verkeersongeluk in Bertem



Andreas De Prycker

10 september 2018

10u41

Bron: Eigen berichtgeving

Op de Meerbeeksesteenweg in Bertem, vlakbij de grens met Meerbeek, is deze ochtend een motorrijder overleden na een zwaar verkeersongeval. Dat gebeurde nadat hij tegen een personenwagen botste. De steenweg is op dit ogenblik afgesloten.