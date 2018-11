Motorrijder overleden aan oprit Brusselse buitenring in Sint-Pieters-Leeuw, autobestuurder sterft na knal tegen boom in Asse Redactie

01 november 2018

08u59

Bron: belga 0 Een motorrijder is afgelopen nacht overleden toen hij tegen een betonblok reed ter hoogte van de oprit van de Brusselse buitenring in Sint-Pieters-Leeuw. Het gaat om een vijftiger uit Anderlecht.

Het is onduidelijk wanneer het ongeval precies is gebeurd. De reeds overleden man werd bij toeval gevonden door een passerende politiepatrouille, meldt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Autobestuurder sterft in Asse na aanrijding boom

Rond 6.00 uur vanochtend is op de Brusselbaan in Asse een autobestuurder overleden nadat hij tegen een boom was gereden. Verdere details ontbreken nog.