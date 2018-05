Motorrijder levensgevaarlijk gewond na botsing met auto in Tessenderlo

IB

15 mei 2018

01u15

Bron: Belga

Bij een verkeersongeval in Tessenderlo is gisterenavond een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Rond 19.30 uur kwam een dertiger uit Tessenderlo in botsing met een personenwagen op de Diesterstraat.