Motorrijder kritiek na botsing tegen wagen Marco Mariotti

03 mei 2018

19u05

In het centrum van Peer is deze namiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. De bestuurder reed in de flank van een grijze Toyota en ging tegen de vlakte met zijn Yamaha. De motard moest ter plaatse gereanimeerd worden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige van het parket is ter plaatse. Het verkeer wordt omgeleid.