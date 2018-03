Motorrijder komt terecht onder vrachtwagen, die in brand vliegt: slachtoffer overleden Jurgen Eeckhout HR

20 maart 2018

16u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Oosterzele is een motard om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de N42. Daarbij raakten ook vier auto's en een vrachtwagen betrokken. De motard belandde onder de vrachtwagen, die in brand vloog.

De N42 is in Oosterzele volledig afgesloten in beide richtingen. Vier auto's, een vrachtwagen en een motard raakten iets voor 15 uur betrokken bij het ongeval. Hierbij belandde de motard onder de vrachtwagen. Op de koop toe vlogen de vrachtwagen en een auto in brand. De motard overleefde het verkeersongeval niet. In de andere voertuigen raakten nog twee personen gewond. De brandweer kwam ter plaatse om de brandende voertuigen te blussen. Het verkeer moet plaatselijk omrijden via de Korte Ambachtstraat en via het centrum van Gijzenzele.

Het parket is ter plaatse met een verkeersdeskundige en onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

Dodenbaan

De N42 staat jammer genoeg bekend als een dodenbaan. In het verleden kwamen hier al talloze mensen om in het verkeer. De veiligheid werd wel al wat verhoogd door een trajectcontrole in te voegen.