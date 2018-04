Motorrijder komt om na zware crash tegen wagen; inzittenden komen met de schrik vrij Mathias Mariën

20 april 2018

07u40

Bron: Eigen berichtgeving 23 Langs de Isabellalaan in Zeebrugge is gisterenavond omstreeks 23 uur een motorrijder om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man reed met zijn motorrijder richting Knokke-Heist, toen hij in een zeer flauwe bocht plots de controle over zijn stuur verloor.

De motard ging rechtdoor, vloog over een dubbel tramspoor en kwam uiteindelijk in tegengestelde rijrichting tot stilstand tegen een aankomend voertuig. De klap was enorm. De motorrijder vloog van zijn motor en bleef roerloos liggen op het asfalt. Alle hulp van de hulpdiensten kwam te laat. De twee inzittenden van het voertuig, die geen kant uit konden, kwamen met de schrik vrij. Hun wagen is wel zwaar beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse en plaatste een tent over het lichaam. De Isabellalaan was tijdens de vaststellingen afgesloten richting Zeebrugge. De oorzaak van de fatale crash is nog niet helemaal duidelijk.

Lees ook: Motorrijder zwaargewond bij frontale botsing