Motorrijder komt om het leven bij ongeval in Zeebrugge IB

20 april 2018

03u48

Bron: Belga 0 In Zeebrugge is gisterenavond rond 23 uur een motorrijder om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt VRT Nieuws.

Het ongeval zou gebeurd zijn aan de Isabellalaan in Zeebrugge. De motorrijder, die in de richting van Knokke-Heist reed, zou in een bocht de controle over het stuur verloren hebben. Hij kwam tot stilstand in de tegengestelde rijrichting tegen een aankomend voertuig, klinkt het.

Voor de motorrijder kon geen hulp meer baten, de twee inzittenden van het andere voertuig zouden ongedeerd zijn. De informatie kon niet onmiddellijk bevestigd worden.