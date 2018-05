Motorrijder komt om bij frontale klap in Heusden-Zolder Toon Royackers

06 mei 2018

20u28

Bron: Eigen berichtgeving 0

Vanavond is een motorrijder om het leven gekomen bij een frontale klap op de Westlaan in het Limburgse Heusden-Zolder. Het ongeval gebeurde kort voor 19 uur in een bocht. Om een nog onduidelijke reden kwamen beiden daar frontaal met elkaar in aanrijding.

De auto werd na het ongeval in een gracht geslingerd, en ook de motorrijder belandde in de berm. Een ambulance en een mugteam snelden nog ter plaatse, maar voor de motorrijder kon geen hulp meer baten. De veertiger uit Balen bezweek op de plaats van het ongeval.

Het parket stuurde inmiddels een verkeersdeskundige ter plaatse voor een onderzoek.