Motorrijder in Zonhoven om het leven gekomen na aanrijding met auto

jv

14 maart 2018

19u53

Bron: belga

Bij een zwaar verkeersongeval in Zonhoven is vanavond rond 18 uur een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder knalde in de flank van een personenwagen die de rijbaan overstak. De fatale klap gebeurde op de Grote Baan (N74), ter hoogte van het kruispunt met de Houthalenseweg.