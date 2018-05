Motorrijder in levensgevaar na zwaar ongeval in Westerlo VTT

01 mei 2018

23u17 1

Een motorrijder is omstreeks 22 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Zandberg in Westerlo in de omgeving van het Kuipke. De motorrijder kwam in de flank van de wagen terecht en werd van zijn voertuig gekatapulteerd. De man werd in uiterst kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Ook de bestuurder van de wagen liep bij het ongeval verwondingen en op werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. De Zandberg bleef een hele tijd afgesloten voor het verkeer omdat het parket een verkeersdeskundige aanstelde om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen.