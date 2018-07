Motorrijder in levensgevaar na ongeval tijdens georganiseerde rit in Heuvelland Redactie

08 juli 2018

15u45

Bron: Belga 0 Een zestiger uit Deerlijk is zwaargewond geraakt bij een motorongeval in Heuvelland. Bij een kopstaartaanrijding botsten drie motoren op elkaar. Een van de bestuurders ging daarbij over de kop en moest ter plaatse gereanimeerd worden.

In het West-Vlaamse Heuvelland raakten gisteren drie motoren betrokken bij een zwaar ongeval. De motorrijders namen deel aan een georganiseerde motortocht. Ze volgden allemaal hetzelfde parcours toen een van hen plots remde. Twee andere voertuigen botsten daardoor op hun voorligger. Een van hen ging over de kop. De man van 64 uit Deerlijk was er zeer erg aan toe en moest ter plaatste gereanimeerd worden. "De man vecht op dit moment nog steeds voor zijn leven", bevestigt het parket.

Een andere bestuurder werd met een beenbreuk naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.