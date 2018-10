Motorrijder in levensgevaar na aanrijding in Deurne

Belga

04 oktober 2018

19u17

Bron: SVM

Op de Bisschoppenhoflaan in het Antwerpse district Deurne is vanavond een 21-jarige motorrijder ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een wagen. Dat zegt de lokale politie. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en werd in acuut levensgevaar afgevoerd naar het Middelheimziekenhuis.