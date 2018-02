Motorrijder die 201 km/u reed waar 70 is toegelaten, krijgt zes maanden rijverbod én motor terug Jelle Houwen

12 februari 2018

11u27 5 Een 50-jarige motorrijder uit Poperinge die op 19 januari betrapt werd toen hij in Lo liefst 201 kilometer per uur reed waar 70 is toegelaten, mag van de politierechter in Veurne 6 maanden niet meer met de motor of wagen rijden. Daarnaast kreeg hij ook 2.852 euro boete, waarvan 944 euro met uitstel. Maar: hij krijgt zijn motor wel terug van de rechter, terwijl het openbaar ministerie nog de verbeurdverklaring had gevraagd.

Opvallend aan de zaak is dat de politie via (sociale) media op 21 januari beelden had verspreid van de motorrijder. De verbalisant kon de motor immers twee dagen voordien niet bijhouden omwille van de hoge snelheid. Op zijn geijkt meettoestel gaf de snelheid toen 201 kilometer per uur aan. Nadat de beelden massaal verspreid waren herkende de vrouw van de motard hem op de beelden. Ze gingen zich ’s anderendaags meteen aangeven.

Hij werd vervolgd voor het voeren van een gecorrigeerde snelheid van 188 kilometer per uur waar hij 70 mocht. De man had een verklaring voor de feiten. “Ik was erg depressief op dat moment nadat ik een maand eerder ontslagen werd op mijn werk”, zei hij. “Die dag was ik in de buurt gaan solliciteren maar stuitte ik overal op een njet. Op de terugweg naar huis overviel me een zware angst en woede. Ik zat erg te huilen op mijn motor en in een fractie flitste door mijn hoofd dat ik een einde wou maken aan mijn leven. Na de bocht trok ik gedurende 800 meter op en wou ik in de gracht rijden. Maar snel dacht ik aan mijn vrouw en gezin en besliste van dat plan af te stappen. Ik zit er nog steeds volledig door maar laat me nu begeleiden.”

Omwille van dat zinnetje, dat de man er nog steeds door zit, veroordeelde de politierechter hem tot 6 maanden rijongeschiktheid. Hij wil eerst zien dat de man werkt aan zijn problemen vooraleer hij terug achter het stuur mag kruipen. Als hij daarvan de bewijzen voorlegt, daarna zijn rijverbod uitzit en opnieuw zijn rijbewijs krijgt, mag hij terug in de auto of op de motor kruipen. Hij krijgt zijn motor terug maar gaf aan dat hij er zelf al afstand van deed.