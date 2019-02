Motorrijder betrapt met snelheid van 219 km/u in Gent

25 februari 2019

12u03

Bron: belga

Aan de Industrieweg in Gent is gisteren een motorrijder geflitst met een snelheid van 219 kilometer per uur. Twintig procent van de gecontroleerde bestuurders reed daar te snel, meldt de Gentse lokale politie.