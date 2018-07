Motorrijder (63) met hartproblemen dood aangetroffen in gracht in Ieper Hans Verbeke

28 juli 2018

13u25

Bron: eigen berichtgeving 3 Langs de landelijke Ouderdomseweg in de Ieperse deelgemeente Dikkebus heeft een landbouwer deze morgen rond acht uur het stoffelijk overschot aangetroffen van een 63-jarige man uit Heuvelland. Het slachtoffer lag met zijn motor in de gracht.

De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar konden niks meer doen. Naar verluidt, kampte het slachtoffer met hartproblemen. Meer dan waarschijnlijk is dat ook de reden waarom de man al rijdend van de weg is geraakt. De Ouderdomseweg was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.