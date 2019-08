Motorrijder (52) overleden na ongeval in Somme-Leuze AW

21 augustus 2019

12u18

Bron: Belga 0 Een 52-jarige motorrijder uit Hamoir is gisteren om het leven gekomen bij een aanrijding op de N929 in Somme-Leuze. Zijn vrouwelijke passagier werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dat maakte het parket van Namen bekend.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond op de weg tussen Heure en Baillonville (Somme-Leuze). De motorrijder maakte deel uit van een groep. In een bocht met beperkt zicht verloor hij de controle over zijn machine en reed in op een wagen die uit de tegengestelde richting kwam.



De alcoholcontroles waren negatief. Volgens het parket was de snelheid van de voertuigen niet excessief. De tegenligger reed op zijn eigen rijvak. Volgens de verkeersdeskundige en een motorrijder die het ongeval zag, zou het slachtoffer in de bocht te fel geheld hebben.