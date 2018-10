Motorrijder (36) overleden na klap tegen auto in Tielt Hans Verbeke kv

03 oktober 2018

16u41

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 Een motorrijder van 36 uit Tielt botste deze namiddag rond half drie tegen een auto die een draaimanoeuvre uitvoerde op de Ruiseleedsesteenweg, de drukke verbindingsweg tussen Tielt en Aalter. De zwaargewonde man kon gereanimeerd worden, maar overleed later in het ziekenhuis.



De motorrijder was compleet verrast. Hij week nog uit maar kon een aanrijding met de Volvo, die bestuurd werd door een 32-jarige man uit Brugge, niet vermijden.



De motorrijder liep daarbij vooral verwondingen op aan het hoofd. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het UZ Gent overgebracht, maar bezweek later aan zijn verwondingen.

Het ongeval veroorzaakte enkele uren verkeershinder op de Ruiseleedsesteenweg. Omstreeks 17 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven.

Omdat er enkele getuigen waren van het ongeval stuurde het parket geen deskundige naar Tielt.